اتفاقية تعاون بين "إيتيدا" وجامعة أوتاوا الكندية لتقديم الماجستير المهني في الهندسة

كتب-علاء حجاج:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" اتفاقية تعاون مع جامعة أوتاوا الكندية لتقديم درجة الماجستير المهني في الهندسة الكهربية والحاسبات وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "بُناة مصر الرقمية".

ومن المقرر بدء الدراسة بالبرنامج في مايو المقبل للطلاب الملتحقين بالفصل الدراسي ربيع 2021 في ثلاثة تخصصات وهي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والروبوتات وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية ليصبح التعاون في موضع التنفيذ من خلال خطوات واضحة ضمن خطة عمل تحقق المنفعة المشتركة وتسهم في تعزيز جهود مبادرة بُناة مصر الرقمية.

وأضاف طلعت، أنه سيتم طرح تخصصات جديدة ضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية ومنها التكنولوجيا المالية، والفنون الرقمية، والتصميم الإلكتروني مما سيتيح فرص للتعاون والتنسيق مع كليات جديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع جامعة أوتاوا في هذه المجالات ضمن المبادرة.

وأضاف وزير الاتصالات أن تم عقد شراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة في صقل المهارات الرقمية وفقا لأحدث التقنيات للطلبة الملتحقين بالمبادرة، مع توفير فرص متميزة في التدريب المهني، ومنح شهادة دولية لهم بالإضافة الى تعزيز مهاراتهم اللغوية والادارية.

قال عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إن الاستثمار في المواهب الشابة المصرية له أهمية كبيرة لخلق قاعدة من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من جهود الترويج لمصر كمقصد رئيسي لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقالت هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أنه وفقا للاتفاقية سيقوم أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة أوتاوا بالتدريس والتوجيه والتقييم الأكاديمي لطلاب البرنامج، كما ستوفر الجامعة للكادر الإداري بمبادرة بُناة مصر الرقمية المشاركين في دعم الطلبة إمكانية الوصول إلى نسخة رقمية من مواد البرنامج؛ فيما ستتولى مبادرة بُناة مصر الرقمية مسئولية توفير كافة المستلزمات اللوجستية والإدارية اللازمة والمساعدة الفنية في مقر المبادرة بمصر، وذلك لتمكين الطلاب من الوصول للبرنامج الدراسي وتنفيذه.

وتقدم كلية الهندسة بجامعة أوتاوا درجة الماجستير في الهندسة الكهربية والحاسبات عبر الانترنت، ويتكون البرنامج الدراسي من 27 ساعة معتمدة يتم تقديمها باللغة الإنجليزية في ثلاثة فصول دراسية على مدار عام؛ وستبدأ الدفعة الأولى من البرنامج في مايو المقبل، وتتوالى الدفعات التالية في مايو من كل عام حتى الدفعة الأخيرة للبرنامج والتي ستنهي دراستها بالبرنامج في أبريل 2024.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت مبادرة "بُناة مصر الرقمية" بهدف تنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال برنامج تعليمي وتدريبي متكامل بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات "مصر الرقمية" ويعزز من قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وتم فتح باب التقديم للفصل الدراسي ربيع 2021 في نوفمبر الماضي وسجل به أكثر من 400 طالب؛ وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للالتحاق بالدراسة تم اختيار 110 طالب وطالبة من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الطبية، والميكاترونيكس، ومن مختلف المحافظات ومنها محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد والإسكندرية والسويس علمًا بأن محافظات الدلتا والإسكندرية تمثل ما يقرب من 50% من طلبة هذه الدفعة.

وبدأت الدراسة في الفصل الدراسي ربيع 2021 في أول فبراير الماضي ببرامج المهارات القيادية والإدارية واللغوية إلى جانب برامج التدريب المقدمة من الشركات العالمية وهى AWS و Cisco و IBM و Microsoft و VMWare؛ حيث يتم حاليا اتاحة البرامج الدراسية للطلاب عبر الانترنت نظرا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة على أن تبدأ الدراسة بمقر المبادرة بالقاهرة في 23 مارس الجاري، كما أعلنت المبادرة عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الجديد صيف 2021 بدءا من 10 مارس.