شعبة المستوردين: التجار انتهوا من استيراد سلع رمضان ولا يوجد نقص
كتبت- دينا خالد:
قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن التجار انتهوا من استيراد كافة متطلبات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية.
وأوضح بشاي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي مشاكل خاصة في الاستيراد وأن كافة التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها.
وأشار بشاي، إلى أن كافة السلع ومستلزمات رمضان متوفرة ولا توجد فيها أزمة، وأن كافة السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك لما بعد شهر رمضان بـ ٤ أشهر.
وتابع بشاي، أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41% من إجمالس الواردات المصرية من الخارج خلال عام 2020 بينها الصين بقيمة 11 مليار و570 مليون دولار.
ويأتي بعد الصين الولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و577 مليون دولار وألمانيا بقيمة 3 مليارات و959 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و935 مليون دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف بشاي، أن هيئة سلامة الغذاء، المشرفة على استيراد وتصدير السلع الغذائية بالمنافذ الجمركية والسوق المحلية، حظرت مباشرة نشاط استيراد الغذاء من الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل وزارة البيئة.
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