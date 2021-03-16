شعبة المستوردين: التجار انتهوا من استيراد سلع رمضان ولا يوجد نقص

كتبت- دينا خالد:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن التجار انتهوا من استيراد كافة متطلبات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية.

وأوضح بشاي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي مشاكل خاصة في الاستيراد وأن كافة التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها.

وأشار بشاي، إلى أن كافة السلع ومستلزمات رمضان متوفرة ولا توجد فيها أزمة، وأن كافة السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك لما بعد شهر رمضان بـ ٤ أشهر.

وتابع بشاي، أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41% من إجمالس الواردات المصرية من الخارج خلال عام 2020 بينها الصين بقيمة 11 مليار و570 مليون دولار.

ويأتي بعد الصين الولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و577 مليون دولار وألمانيا بقيمة 3 مليارات و959 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و935 مليون دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف بشاي، أن هيئة سلامة الغذاء، المشرفة على استيراد وتصدير السلع الغذائية بالمنافذ الجمركية والسوق المحلية، حظرت مباشرة نشاط استيراد الغذاء من الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل وزارة البيئة.