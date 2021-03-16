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قبل زيادة يوليو.. دفعة جديدة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال أيام

11:13 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
قبل زيادة يوليو.. دفعة جديدة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال أيام

المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

يحصل أصحاب المعاشات على دفعة جديدة وأخيرة من متجمدات العلاوات الخمس مع معاش شهر أبريل المقبل.

ويأتي صرف هذه الدفعة قبل زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من شهر يوليو المقبل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للحكومة.

ويحصل المستحقين من أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس على آخر دفعة من متجمدات هذه العلاوات مع معاش شهر أبريل المقبل حسبما أعلن سابقًا.

وفي بداية شهر يوليو الماضي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

وكانت الوزارة قد ضمت العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مع معاش شهر يوليو، وقسمت الأثر الرجعي للمعاش على 4 دفعات، بدأت في يوليو وصرفت بقية الدفعات في شهري أكتوبر ويناير، وستكون الدفعة الأخيرة في معاش شهر أبريل.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام على قيمة الدفعة المتبقية له من العلاوات الخمس عبر الرابط التالي.

المعاشات العلاوات الخمس وزارة التضامن الاجتماعي

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