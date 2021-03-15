تبدأ من 700 جنيه.. إليك نصائح تجار الذهب لشراء هدية عيد الأم

كتبت- شيرين صلاح:

يتوقع تجار الذهب الاتجاه هذا العام إلى شراء الذهب كهدايا عيد الأم، في ظل تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية إلى أقل مستوى لها منذ عام مضى.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن مستويات الذهب الحالية جذبت الزبائن للشراء باعتباره أفضل سعر وصل إليه منذ عام، مشيرا إلى أن هذا الوقت أفضل من أوقات مضت على حركة البيع بالمحلات.

وبحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 766 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 657 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 875 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6128 جنيهًا.

وأضاف نجيب، أن التجار بمحلات الذهب خففت من أوزان المشغولات الذهبية لجذب الزبائن للشراء ودفع حالة الركود.

ويقدم التجار عددا من النماذج من المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة التي من الممكن أن تكون هدية مناسبة لعيد الأم، بأسعار مخفضة شاملة المصنعية والضريبة.

- سلسلة ذهب عيار 18 وزن جرام نحو 700 جنيه.

- خاتم ذهب عيار 18 بين جرام و3 جرامات يتراوح السعر بين ألف وألفي جنيه.

- حلق ذهب عيار 18 بين جرام وجرام ونصف بين ألف جنيه و1500 جنيه.

- دلاية سلسلة عيار 18 بين جرام وجرامين بين ألف وألفي جنيه.