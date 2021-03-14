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"شقق لمحدودي الدخل".. البنك المركزي: مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% على 30 سنة

11:41 م الأحد 14 مارس 2021
"شقق لمحدودي الدخل".. البنك المركزي: مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% على 30 سنة

البنك المركزي المصري

القاهرة - مصراوي:

أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.

وقال نجم في تصريحات تلفزيونية اليوم إن مبلغ ال 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.​

مبادرة التمويل العقاري

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