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بيتكوين تقفز 10 أضعاف في عام وتحطم حاجز الـ 60 ألف دولار (جراف)

04:39 م الأحد 14 مارس 2021
بيتكوين تقفز 10 أضعاف في عام وتحطم حاجز الـ 60 ألف دولار (جراف)

بيتكوين

كتب- مصطفى عيد:

تضاعفت أسعار عملة بيتكوين الرقمية خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا إلى نحو 10 أضعاف مستوياتها عند بداية الجائحة.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات أمس السبت عبر تحطيمها مستوى 60 ألف دولار، وذلك بعد نحو عام من تسجيلها نحو 6.5 ألف جنيه في نهاية شهر مارس 2020 مع بدايات جائحة كورونا.

وكانت العملة الرقمية شهدت دعما من عدد من رجال الأعمال الكبار والمؤسسات على مستوى العالم في الفترة الأخيرة أبرزهم الأمريكي إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم وشركته تسلا للسيارات الكهربائية، إلى جانب تصريحات من مؤسس تويتر وشركة ماستركارد وغيرهم من المستثمرين والشركات.

واعتبر العديد من المستثمرين وأصحاب المدخرات من المحبين للمخاطرة عملة بيتكوين ملاذا لهم من أجل استثمار أموالهم خلال العام الماضي في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو ما أسهم في عودة العملة صاحبة التحركات الحادة وسريعة التقلب إلى الارتفاع التدريجي خلال العام الأخير.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور حركة أسعار عملة بيتكوين خلال العام الأول لكورونا وذلك بعد تحطيمها مستوى 60 ألف دولار، بحسب منصة بيتكوين ماركت كاب.

بيتكوين أسعار عملة بيتكوين فيروس كورونا

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