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البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:13 ص الإثنين 01 مارس 2021
البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.51% إلى مستوى 11584 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع بنسبة 0.8% إلى مستوى 11525 نقطة.

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