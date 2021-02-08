اتحاد المستثمرين يعلن إنشاء منصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري

كتب- مصطفى عيد:

كشف محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن إنشاء المنصة الإلكترونية للاتحاد، فضلا عن إنشاء موقع إلكتروني، يكون بمثابة النافذة لعرض أحدث الأخبار والمعلومات عن الاستثمار والمستثمرين، وأهم المشروعات والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، أمس، بحضور محمد المرشدي، وعلي حمزة، ومحمود الشندويلي، وعلاء السقطي نواب رئيس الاتحاد، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الاثنين.

وقال هلال إن هذه المنصة الإلكترونية فكرةٌ رائدة يجب أن تكون الأولى بالرعاية من الجميع، حيث تتماشى مع الرغبة الصادقة في فتح أسواق حقيقية للمنتج المصري، داخل مصر وخارجها، وترتبط بأهم ما يسعى إليه الجميع وهو فرصة العمل ولقمة العيش.

وقال أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد، ورئيس اللجنة المشرفة على إدارة وتنفيذ الموقع والمنصة، إن البيع "أون لاين" يهدف لتحقيق التكامل الصناعي بين أعضاء الاتحاد، والترويج لمنتجات المصانع والشركات الكبرى، التي ستنضم للمنصة، بالإضافة إلى عرض احتياجات المصانع والشركات من الأدوات والمواد الخام.

وأضاف أن هذا التوجه سيسهم في حل أزمة الصناعة، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً باهراً فور تطبيقه، شريطةَ المزيد من التعاون بين جمعيات المستثمرين والاتحاد.

وأكد حفيلة أن التجارةَ الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عموماً، كما تمكنت من تغيير ثقافة الشراء والسلوكيات الشرائية حولَ العالم، مشيراً إلى أنه، ومع التحول الرقمي الضخم الذي تشهده مصر، ومواكبةً للمستحدثات العالمية، جاءت فكرة إنشاء موقع إلكتروني رسمي لاتحاد جمعيات المستثمرين، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري.

وشكل اتحاد المستثمرين لجنةً لهذا الغرض، تضم في عضويتها، محي حافظ، عضو المكتب التنفيذي، نائباً لرئيس اللجنة، ومحمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، وصبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، وبهاء العادلي، عضو المكتب التنفيذي، وحسام الشهاوي، مدير عام الاتحاد.