أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم السبت
كتبت-دنيا خالد:
عاودت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 795 جنيهًا أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 911 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.
وعالميا، قفزت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.12% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1814.1 دولار بزيادة قدرها 20 دولارًا تقريبًا، في نهاية جلسة الأسبوع.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمي.
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