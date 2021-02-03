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3 شركات تتنافس للاستحواذ على "جلاكسو سيمثكلاين" للأدوية في مصر

12:14 م الأربعاء 03 فبراير 2021
3 شركات تتنافس للاستحواذ على "جلاكسو سيمثكلاين" للأدوية في مصر

شركة جلاكسو سميثكلاين

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع عدد الشركات المتنافسة على الاستحواذ على حصة شركة جلاكسو سميثكلاين ليمتد العالمية البالغة 91.2% في وحدتها المصرية إلى 3 شركات.

وقالت شركة جلاكسو سميثكلاين في بيان للبورصة إنها تسلمت خطابًا من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا) للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي بالشركة.

وذكر البيان أن العرض بشرط القيام بالفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على أي موافقات أو إخطارات للجهات الرقابية.

وكانت شركة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما مصر)، أبدت رغبتها في التقدم بعرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على جلاكسو سميثكلاين، وفقًا لبيان سابق للبورصة.

وكانت جلاكسو سميثكلاين أعلنت عن توقيعها مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة أدوية الحكمة البريطانية بشأن عملية بيع محتمل لحصتها في وحدتها بمصر.

وتعمل شركة جلاكسو سميثكلاين في مجال المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وتأسست في مصر عام 1981.

شركة جلاكسو سميثكلاين الأدوية البورصة

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