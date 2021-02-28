76 % تراجعا في صافي أرباح "بورتو جروب" مع هبوط الإيرادات إلى النصف

كتب- مصطفى عيد:

كشفت نتائج أعمال مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب" عن تحقيق المجموعة تراجعا في صافي الربح خلال العام الماضي بنسبة 75.9% مقارنة بعام 2019.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي نشرتها البورصة على موقعها اليوم الأحد، سجلت بورتو جروب صافي أرباح بنحو 28.2 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل نحو 116.9 مليون جنيه خلال عام 2019.

وحققت الشركة إيرادات وصلت قيمتها إلى نحو 863.4 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل نحو 1.7 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي بنسبة تراجع 50.3%.

ووصلت تكلفة الإيرادات إلى نحو 619 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل نحو 1.3 مليار جنيه في عام 2019 بنسبة تراجع 51.6%.

وتعمل شركة بورتو جروب في المجال العقاري والسياحي منذ إنشائها عام 2005، ووصل عدد المنتجعات السياحية التابعة لها إلى حوالي 15 منتجعا منها في الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ، ومطروح، والمغرب، وسوريا، والأردن.