"ديتول" توفر 190 ألف قناع طبي لأطقم الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة ديتول مصر في بيان إنها خصصت نحو مليون جنيه لتوفير آلاف الأقنعة الطبية للمستشفيات الحكومية، لتحسين معايير الوقاية والسلامة بها وحماية مقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز سبل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وقال أم براكاش، مدير عام شركة ديتول مصر: "في ديتول مصر، سخرنا مواردنا ومبادراتنا الاجتماعية لدعم الإجراءت الوقائية بالمستشفيات الحكومية منذ بداية الجائحة. ومن هنا، عززنا تحالفنا مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للمساهمة في حماية جيش مصر الأبيض خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، إذ وفرنا 190 ألف قناع طبي مخصصة لحماية الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات انطلاقاً من إيماننا بأنهم خط الدفاع الأول للمجتمع المصري خلال الجائحة".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه "منذ تفشي فيروس كورونا، لم تدخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهداً في تحقيق أعلى معايير الوقاية ضد هذا الوباء بمستشفياتها الجامعية. وفي ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا، ونثمن استكمال شركة ديتول مصر مبادرتها والتي تؤكد علي ريادتها في توفير سبل الحماية للمصريين ضد فيروس كورونا".

جدير بالذكر أن شركة ديتول مصر أخذت على عاتقها تفعيل سبل مكافحة العدوى بمؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قامت بتوفير 12 ألف لتر من سائل ديتول المطهر، بعدما ثبت فعالية منتجاتها علمياً ضد كوفيد-19، لرفع كفاءة عمليات التعقيم والتطهير بـ65 مستشفى جامعي وعدد من الجامعات والمراكز البحثية لمكافحة العدوى بـ19 محافظة من محافظات وجة بحري مثل الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، ومحافظات وجة قبلي كبنى سويف والمنيا، فضلاً عن محافظات الدلتا مثل دمياط والبحيرة، بحسب البيان.