بعد ارتفاع الدقيق والقمح.. 20% زيادة في أسعار المكرونة بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المكرونة شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بنسبة 20% بالأسواق، بعد زيادة أسعار الدقيق.

وهو ما اتفق معه هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، قائلا إن زيادة أسعار الدقيق سببت ارتفاع أسعار المكرونة بالأسواق بنفس نسبة صعود الدقيق.

وأشار أبو الدهب، إلى أن زيادة سعر المكرونة تأتي على حسب نوع الدقيق المستخدم في الصنع ووزن الكيس.

وأضاف عمران، أن أسعار المكرونة ارتفعت بمتوسط جنيهًا لوزن الكيس 350 جراما، فأصبح السعر يتراوح بين 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات.

وبحسب عمران، فإن أسعار الدقيق ارتفعت بمصر تدريجيا منذ منتصف ديسمبر الماضي، ليصل متوسط سعر الطن حاليا إلى 7200 جنيه مقابل 6 آلاف جنيه.

ووفقا لقول عمران، فإن زيادة أسعار الدقيق جاءت بعد زيادة أسعار القمح عالميا، حيث تستورد مصر بين 50 و60% من احتياجاتها من القمح من الخارج.