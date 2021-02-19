تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر البلطي جنيها واحدا اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 20 و22 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال الأسبوع ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وظل سعر كيلو الكابوريا عند نفس مستوى الجمعة الماضي، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وكيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بين 45 و51 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.