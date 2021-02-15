قطاع الأعمال: تنفيذ خطة تطوير لشركات القطن والغزل بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الاثنين، إنها تنفذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة المعدة بواسطة الاستشاري العالمي (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.

وبحسب بيان الوزارة، تستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع 4 أمثال الطاقة الحالية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة في مصانع الغزل 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، في مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالي، بحسب البيان.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.

وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حلج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى.

كما يتضمن تحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية في مرحلة تصنيع معينة "غزل، نسيج، صباغة وتجهيز" أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين في "المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان".

وتم التعاقد مع "وارنر" كاستشاري عام لتنفيذ المشروع ، بالإضافة إلى استشاري موارد بشرية "جوب ماستر"، واستشاري مالي "برايس ووتر هاوس" لتنفيذ عملية الدمج المالي للشركات.

كما تم التعاقد مع استشاري هندسي لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع "حوالي 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء"، وإعداد الرسومات الهندسية التي تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالإضافة إلى وضع كراسة الشروط والمساعدة في التقييم والترسية على مقاولي التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.

وبحسب البيان، تم توقيع عقود الآلات الجديدة التي يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، وتم تدبير تمويل معبري متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات، وتم بالفعل سداد الدفعات المقدمة.

وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 60 بتاريخ 2019/10/10 بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون في شأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

وصدرت موافقة البرلمان على إصدار القانون الخاص بالسماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل في قرض بمبلغ 540 مليون يورو، بعد عرض خطة التطوير فى الجلسة العامة بتاريخ 9 فبراير 2020.

وقد تم تكليف البنك الأهلي وبنك مصر بقيادة المفاوضات بين الشركة القابضة من جهة والبنوك الأجنبية ومؤسسات الضمان Serv – Sace من جهة أخرى.

وجاري المتابعة مع البنك المركزي وجهات أخرى لاستكمال متطلبات إصدار الضمانة.

وبحسب البيان، فإنه فيما يخص أعمال التسويق، تم اختيار فريق التسويق بالشركة القابضة يضم مجموعة من الكوادر التسويقية في مجال الغزل والنسيج من القطاع الخاص.. كما تم التعاقد مع مصمم أزياء إيطالي لتنفيذ مجموعة من التصميمات الجديدة لمنتجات الشركات التابعة للمشاركة بها في أكبر معرض دولي المنسوجات والمفروشات المنزلية "هايم تكستايل" والذي يعقد في ألمانيا مايو 2021. وجاري اختيار شركة لعمل "Rebranding" لمنتجات الشركات المختلفة.

تطوير محالج القطن

وقال البيان، إنه تم الإنتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة، والذي يقع على مساحة 10 أفدنة على "طريق الفيوم / بنى سويف" بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر وبطاقة إنتاجية 5 طن / ساعة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المحلج نحو 250 مليون جنيه.

وجاري حاليًا الإنتهاء من تطوير 3 محالج الزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات لبدء التشغيل التجريبي في مايو 2021، ومن المقرر تطوير 3 محالج أخرى نهاية 2021، ليصبح إجمالي المحالج المطورة 7 محالج تكفي لحلج كافة الأقطان المصرية.

وتضمنت خطة التطوير إطلاق منظومة جديدة لتداول القطن بدأت في 4 محافظات.

وتوضح الإنفوجرافات التالية محاور خطة التطوير ومستهدفاتها.