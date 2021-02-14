تبدأ اليوم.. تفاصيل طرح وحدات جديدة بمنطقتي بنها وميت غمر الاستثماريتين

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، في طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر الاستثماريتين، بحسب ما ذكرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت الهيئة تفاصيل الوحدات المطروحة في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث تتضمن الأنشطة المطروحة الصناعات الزراعية والغذائية وصناعات مكملة لها، وتشمل المساحات المتاحة للوحدات 240 مترا مربعا، و360 مترا مربعا.

كما تتضمن أنشطة الوحدات المطروحة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر الصناعات المعدنية والهندسية وأنشطة أخرى متنوعة، وتبدأ المساحات المتاحة من 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا.

إجراءات وشروط التقدم:

ذكرت هيئة الاستثمار أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بعدد من الأماكن تتضمن مقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر في القاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، والموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg

وأوضحت أنه يتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني المذكور ومقار بيع كراسات الشروط والمواصفات الواردة بالبند السابق، ويمكن للراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، ويتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.

وقالت الهيئة إنه سيتم التعاقد على الوحدات بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، وعلى

الوحدات بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بنظام الإيجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

وأضافت أن الإعلان ساري لمدة شهر اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد 14 فبراير 2021 وحتى تاريخ 15 مارس 2021.

وأشارت الهيئة إلى أنه استكمالا لإجراءات طرح المرحلة الأولى، أهابت الهيئة بمقدمي طلبات الحجز بالمرحلة الأولى مراعاة الضوابط الآتية:

- بالنسبة للمشروعات السابق صدور قرار تخصيص وحدات لها داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولى:

يتعين على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعدة لهذا الغرض، وذلك للحصول على التيسيرات المقررة لعملية طرح المرحلة الثانية، على أن يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.

- بالنسبة للمشروعات التي سبق وأن تقدمت بطلبات لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولى والتي لم يتم البت فيها أو يصدر لها قرار تخصيص:

يتعين على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعدة لهذا الغرض عن ذات الوحدات السابق تقدمهم للحجز بها بالمرحلة الأولى، وذلك للحصول على التيسيرات المقررة لعملية طرح المرحلة الثانية، على أن يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.

وأكدت الهيئة أنه يجوز لتلك المشروعات التقدم بطلبات لحجز وحدات أخرى بالإضافة إلى الوحدات السابق التقدم بطلبات للحجز بها بالمرحلة الأولى، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والإجراءات المقررة لطرح المرحلة الثانية.