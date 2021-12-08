هل يخضع مقابل رصيد الإجازات لضريبة المرتبات؟

كتب- مصطفى عيد:

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل لرصيد الإجازات المصروف لهم من جهة العمل بمناسبة انتهاء الخدمة الضريبية.

وقالت مصلحة الضرائب، خلال دليل إرشادي أصدرته مؤخرا عن ضريبة المرتبات، إن ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدي لرصيد الإجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.

وأضافت أن إعفاء مقابل رصيد الإجازات من ضريبة المرتبات يأتي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1996.

وأصدرت مصلحة الضرائب دليلا إرشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.