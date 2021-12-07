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مصراوي ينشر كراسة شروط رخصة إنتاج السجائر الجديدة

02:00 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
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  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
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كتبت- شيماء حفظي:

حصل مصراوي على صورة من كراسة شروط المزايدة الجديدة التي طرحتها الحكومة لرخصة إنتاج السجائر في مصر.

وأعادت الحكومة طرح مزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، وذلك بعدما ألغت الطرح الأول الذي أعلنته مطلع العام الجاري.

وأبقت الحكومة على على عدد من بنود كراسة الشروط القديمة كما هي دون تغيير.

وقالت مسؤولون بقطاع السجائر، لمصراوي، أمس، إن الحكومة ألغت المزايدة الأولى، وطرحت كراسة شروط جديدة، خلال الأسبوع الجاري، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول الشروط.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرحت كراسة شروط في مارس الماضي، لرخصة إنتاج السجائر في مصر، بعد نحو مائة عام من احتكار الإنتاج لصالح الشركة الشرقية للدخان الحكومية.

وتقدمت شركة وحيدة بعرض للهيئة وهي المتحدة للتبغ موريس، في أغسطس الماضي، فيما اعترضت 3 شركات وهي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI، على الشروط، وطالبت بتعديل بنود الرخصة.

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كراسة شروط رخصة إنتاج السجائر الحكومة السجائر

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