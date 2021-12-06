الحكومة تعيد طرح مزايدة رخصة إنتاج السجائر مرة أخرى.. ما الجديد؟

كتبت – شيماء حفظي:

أعادت الحكومة طرح مزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، وذلك بعدما ألغت الطرح الأول الذي أعلنته مطلع العام الجاري.

وقالت مسؤولون بقطاع السجائر، لمصراوي، إن الحكومة ألغت المزايدة الأولى، وطرحت كراسة شروط جديدة، خلال الأسبوع الجاري، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول الشروط.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرحت كراسة شروط في مارس الماضي، لرخصة إنتاج السجائر في مصر، بعد نحو مائة عام من احتكار الإنتاج لصالح الشركة الشرقية للدخان الحكومية.

وتقدمت شركة وحيدة بعرض للهيئة وهي المتحدة للتبغ موريس، في أغسطس الماضي، فيما اعترضت 3 شركات وهي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI، على الشروط، وطالبت بتعديل بنود الرخصة.

ما الجديد في الرخصة؟

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، لمصراوي، إن الهيئة أعادت طرح الرخصة مرة أخرى، هذا الشهر، بنفس الشروط السابقة، دون تغييرات.

وأوضح إمبابي، أنه ليس معلومًا بعد سبب إلغاء الطرح الأول، كما أن موقف الشركات الثلاث لم يحدد بعد.

وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الحكومية في شركة جي تي آي مصر، إن الشركة ستعلن موقفها من المزايدة الجديدة، بعد شراء كراسة الشروط التي طرحتها الهيئة خلال الأسبوع الجاري وبحد أقصى الخميس المقبل.

وأضاف إسماعيل لمصراوي، أن سبب إلغاء الطرح الأول قد يتعلق بإجراءات إدارية تخص الهيئة، مضيفًا "لا نعرف بعد إن كانت الحكومة استجابت لطلبات الشركات أم أنه مجرد إجراء إداري، سنكتشف ذلك من كراسة الشروط".

وكانت الحكومة عدلت في وقت سابق شروط المزايدة، وخفضت حجم الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط، كما وافقت على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات تلي المزايدة المطروحة.

لكن الشركات قالت إن تعدد الرخص التي قد تطرحها الحكومة، سيضمن المنافسة العادلة بين الشركات وتقديمها أفضل الخيارات للمستهلكين والحكومة، بما يتوافق مع تحرير صناعة التبغ.

وقالت إن الشركة الوحيدة، التي تقدمت للرخصة الجديدة، تمتلك حصة سوقية نحو 24% مما سيخلق حالة شبه احتكارية في سوق السجائر الأجنبية، حال إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة.

وخاطبت الشركات، رئيس الوزراء، بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر، وفصل السجائر الإلكترونية، لتقتصر المزايدة على السجائر التقليدية فقط.

ووفقًا لخطاب موقع من الشركات الثلاث، نشره مصراوي سابقا، إلى هيئة التنمية الصناعية – التي تطرح المزايدة نيابة عن الحكومة – فإن "مطلب مد فترة تقديم العروض الفنية حتى 1 ديسمبر، هو مطلب مرتبط ارتباطًا كاملًا بمطلب إصدار رخص متعددة، حيث أن مد المهلة فقط لن يمكننا من الاشتراك في إجراءات التقدم لهذه الرخصة التي سبق الإعلان عنها.

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