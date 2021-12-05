الحيني: جاهزون لطرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة في النصف الأول من 2022

رئيس البورصة: يتوقع بدء التداول بالبورصة السلعية في النصف الأول من

كتبت-منال المصري:

قال باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الشركات المملوكة للقابضة ستكون جاهزة للطرح في البورصة قبل نهاية النصف الأول من العام القادم 2022.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد أنهم يسيرون بشكل جيد في إجراءات تجهيز شركة مصر لتأمينات الحياة في التوقيتات المحددة.

وتعتزم مصر لتأمينات الحياة طرح 25% من إجمالي رأسمالها في البورصة، وفقا ما قاله الحيني في تصريحات سابقة.

وأكد الحيني أن السوق المصري من أهم الأسواق الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لانخفاض تكلفة الاستثمار في قطاعات متعددة وأهمها قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح أن تداول أسهم جديدة في البورصة لشركات لم يتم تداولها قبل ذلك يساهم في جذب مستثمرين أجانب ومحليين جدد، وخاصة دخول المستثمر المحلي يحفز المستثمرين الأجانب على الدخول بما يؤدي إلى إنعاش سوق المال كما حدث في نجاح طرح شركة إي فاينانس خلال الشهر الماضي.

وأضاف الحيني أن القابضة تخطط للدخول في الاستثمار في قطاعي البورصة والتعليم خلال الفترة القادمة.