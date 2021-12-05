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تراجع الطماطم وارتفاع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد

10:09 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
تراجع الطماطم وارتفاع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار البصل، والفلفل الرومي البلدي بين 5 قروش و1.5 جنيه، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، عند مستويات أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.25 جنيه، بزيادة 5 قروش.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة الخضروات سوق الجملة سوق العبور

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