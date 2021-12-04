هل سترفع المطاعم أسعارها بعد رفع سعر أسطوانة البوتاجاز؟.. رئيس الشعبة يجيب

كتبت-دينا خالد:

توقع محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والكافيهات بالغرفة التجارية في الجيزة، ألا يؤثر قرار رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز على أسعار الأطعمة المقدمة في المطاعم.

وبدأت صباح اليوم السبت وزارة البترول تطبيق آلية جديدة لأسعار أسطوانات البوتاجاز بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد زيادة جديدة على سعر الأسطوانات.

وارتفع سعر الأسطوانة الصغرى من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا داخل المستودع بزيادة 5 جنيهات، وسعر الأسطوانة الكبيرة من 130 إلى 140 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وأوضح إمبابي، أن أغلب المطاعم تعمل بالغاز الطبيعي لذلك لن يؤثر عليها قرار زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز، إلا على نسبة قليلة.

وأضاف أن أصحاب المطاعم يفضلون الاقتطاع من أرباحهم بدلًا من زيادة الأسعار كي يتغلبوا على حالة الركود التي يعاني منها القطاع.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع عدد كبير من الأصناف إلا أن أصحاب المطاعم تحاول الاستقرار على أسعارها حتى لا تخسر زبائنها.

وكانت آخر زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز في يوليو 2019، ولا تزال وزارة البترول تقدم دعمًا للأسطوانة الغاز، رغم تحرير سعر الوقود منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي.