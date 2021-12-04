Masrawy logo white

صعود جديد.. سعر الذهب اليوم السبت خلال التعاملات

01:18 م السبت 04 ديسمبر 2021
صعود جديد.. سعر الذهب اليوم السبت خلال التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

صعد سعر الذهب اليوم السبت في منتصف التعاملات، بنحو جنيه مقارنة بأسعاره في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.

وتأثر سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي بارتفاع سعر الذهب عالميًا، في ختام جلسة التداولات أمس.

وكان سعر الذهب صعد 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم السبت، ليبلغ إجمالي ارتفاع سعر الجرام 5 جنيهات حتى الآن.

سعر الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 525 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر عيار 18 إلى 673 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 784 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 895 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.5% إلى 1668 دولارًا للأوقية.

واليوم وغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب الذهب السوق المحلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • فيديو بعد 3 دعاوى ضده.. تفاصيل أول دعوى من رشوان توفيق ضد ابنته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا