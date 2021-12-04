صعود جديد.. سعر الذهب اليوم السبت خلال التعاملات

كتبت- دينا خالد:

صعد سعر الذهب اليوم السبت في منتصف التعاملات، بنحو جنيه مقارنة بأسعاره في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.

وتأثر سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي بارتفاع سعر الذهب عالميًا، في ختام جلسة التداولات أمس.

وكان سعر الذهب صعد 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم السبت، ليبلغ إجمالي ارتفاع سعر الجرام 5 جنيهات حتى الآن.

سعر الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 525 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر عيار 18 إلى 673 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 784 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 895 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.5% إلى 1668 دولارًا للأوقية.

واليوم وغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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