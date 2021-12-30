18 % زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 11 شهرا من 2021



كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع نسبة صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2021 بنسبة بلغت 18%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيان المجلس اليوم الخميس، بلغت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2021 نحو 3.8 مليار دولار بزيادة 585 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وذكر بيان المجلس أن صادرات القطاع في أول 11 شهرا من 2021 تجاوزت كامل صادرات عام 2020.

وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2021 حوالي 320 مليون دولار، بنسبة نمو 26% مقارنة بصادرات نفس الشهر عام 2020.

وتعد صادرات شهر يونيو 2021 الأعلى قيمة بين صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 11 شهرا من عام 2021 بقيمة بلغت 392 مليون دولار.

وحققت صادرات شهر مايو 2021 أعلى نسبة نمو في القيمة بنسبة 48% مقارنة بنفس الشهر من 2020، لتصل قيمة الصادرات خلال الشهر 358 مليون دولار، وفقا للبيان.

وتربعت الصادرات المصرية إلى الدول العربية على صدارة قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021 بقيمة 2.02 مليار دولار، محققة نسبة نمو بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبما يمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة.

ويليها الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 587 مليون دولار محقق نسبة نمو 31%، وبما يمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، ثم الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 377 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو بلغت 4% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وجاءت بعد ذلك الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 205 ملايين دولار بما يمثل 5% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال أول 11 شهرا من العام الجاري محققة نسبة نمو بلغت 24%، وسجلت الصادرات إلى باقي المجموعات الدولية 576 مليون دولار، بنسبة نمو في القيمة بلغت 15%، والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 282 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقا للبيان.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 205 ملايين دولار ونسبة نمو 24%، ثم السودان بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 187%، وليبيا بقيمة 181 مليون دولار ونسبة نمو 19%، والأردن بقيمة 171 مليون دولار محققة نسبة نمو 10%.

وجاء بعد ذلك المغرب بقيمة صادرات مصرية غذائية إليه 163 مليون دولار محققة نسبة نمو 96%، ثم الجزائر بقيمة 142 مليون دولار ونسبة نمو 4%، وفلسطين بقيمة 128 مليون دولار ونسبة نمو 39%، واليمن بقيمة 127 مليون دولار ونسبة تراجع 13%، وفي المركز العاشر جاءت سوريا بقيمة صادرات مصرية 123 مليون دولار وبنسبة نمو 61%.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 186 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 121 مليون دولار، وفقا للبيان.

ويليها الصين بقيمة صادرات 122 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 87 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 163 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 80 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 123 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 46 مليون دولار.

وجاء بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 205 ملايين دولار وقيمة زيادة 40 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 128 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 36 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 113 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 30 مليون دولار.

وجاء بعد ذلك ليبيا بقيمة صادرات 181 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 29 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 58 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 21 مليون دولار، وفي المركز العاشر لبنان بقيمة صادرات 87 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إنه يسعى جاهدا بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على دفع عجلة صادرات الصناعات الغذائية المصرية من خلال عدد من الأنشطة التسويقية والترويجية التي يخطط لها المجلس خلال عام 2022 لضمان استمرار الزيادات الإيجابية في الصادرات.

وأضاف أن من بين هذه الأنشطة عددا من البعثات التجارية المتخصصة إلى الدول الأفريقية والعربية والدول سريعة النمو يستهلها المجلس ببعثة إلى كينيا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022 وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كينيا، بالإضافة إلى بعثات لكل من موريشيوس ومدغشقر، وغانا، والسنغال، والأردن، والصين، والمغرب.

وذكر المجلس أن تلك البعثات تأتي بجانب تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية الكبرى وعلى رأسها معرض جلف فود دبي في فبراير المقبل، ومعرض سيال باريس فرنسا أكتوبر المقبل، بجانب التركيز على تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في كافة المجالات الداعمة للشركات الغذائية المصدرة.

كما أشار إلى استكمال سلسلة الندوات الإلكترونية الخاصة بالأسواق الخارجية والقرارات المنظمة للعملية التصديرية سواء فيما يتعلق بسلامة الغذاء أو قواعد وقوانين التصدير، والاتفاقيات التجارية، ومنظومة الجمارك والربط الإلكتروني، والضرائب، والتعاون مع الجهات الدولية المانحة وغيرها من الموضوعات التي تهم المصدر.

وأوضح المجلس أن يقوم بعمل تقييم ربع سنوي للأسواق المستهدفة وذلك لضمان المرونة في الخطط التسويقية للمجلس للتوافق مع المستجدات العالمية سريعة التغير خاصةً في ظل ظروف متحور فيروس كورونا وعدم انتظام الخطوط الملاحية العالمية ونقص الحاويات.