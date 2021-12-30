ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة، والفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي بين 25 قرشا وجنيه، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجعت أسعار كيلو البرتقال أبو سرة واليوسفي 50 قرشا، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2 و4.5 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و8.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.