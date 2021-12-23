الجزايرلي رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية مجددا.. وإمبابي عضوا بهيئة المكتب

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اختيار أشرف الجزاريلي رئيسًا للغرفة، وكلا من محمود بزان ورنا جمالي نائبين لرئيس الغرفة، وإبراهيم إمبابي وأحمد الفندي أعضاء لهيئة مكتب الغرفة.

كما اختارت الغرفة طارق توفيق ممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الاثنين الماضي قرارًا لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

وأشار القرار إلى أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجالس الإدارات بالغرف.

وبحسب قرار الوزيرة، يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ نشره (الاثنين الماضي).

وتعد هذه الانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة لاختيار مجالس إدارات الغرف الصناعية هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.