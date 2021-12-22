وزيرة الصناعة تعتمد أسماء المعينين بمجالس إدارات غرف اتحاد الصناعات

كتبت- شيرين صلاح:

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لنيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة رقم 641 لسنة 2021، بشأن تعيين بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

وقال القرار إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية، عينت الوزيرة 70 عضوَا لاستكمال مقاعد مجلس الإدارة بالغرف.

وبحسب قرار الوزيرة، يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ نشره الصادر أمس الاثنين.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد

غرفة صناعة التطوير العقاري:

1- المهندس عمرو إسماعيل محمد سليمان

2- أحمد طه فهمي منصور

3- محمد جاسر ناصف حسن بهحت

غرفة صناعة الحرف اليدوية:

4- نهلة أحمد محمد سليمان

5- مايكل يونان ملاك مراد

6- محمد عبد الموجود عبد الرازق محمد

غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث:

7- طارق نبيل محمد رفقي حجازي

8- علاء محمد نصر الدين

9- أحمد سليمان أحمد الفولي

ويستكمل شغل مقاعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين عن فئة القائمة الكبيرة:

10- كريم محمد طارق نبيل سويلم

11- حسين نصر حسين عسل

12- أحمد محمد رفعت عبد العال سيد

وعن الفئة المتوسطة للغرفة:

13- عمرو رضا عرنسة

غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية:

14- دكتور أشرف محمد عبد العزيز الخولي

15- دكتور يسري عبد الغني حسن نوار

16- دكتور أشرف محمد إبراهيم منصور

ويستكمل شغل مقاعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين عن الفئة المتوسطة:

17- محمد ماجد محمد المنشاوي

غرفة الصناعات النسيجية:

18- أحمد مصطفى محمد على

19- محمد نبيل محمد زكريا الكاتب

20- هشام إبراهيم عبد الحي غيدة

غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

21- خالد إسماعيل صدقي عبد الحميد حجازي

22- أيمن محمد عصام حسين عبد الرحيم

23- علياء محمد عبد اللطيف يونس

ويستكمل شغل مقاعد أعضاء مجلس الإدارة للغرفة عن فئة المنشآت الكبيرة:

24- ميرنا عصام الدين محمد عارف

25- حسن صادق رضوان

غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص:

26- دكتور هشام ماجد محمد مجدي

27- دكتور محمد لطفي عطا

28- مصطفي عزت حامد الأسمر

غرفة صناعة السينما:

29- دكتور خالد صلاح محمد عبد الجليل

30- عمر عبد العزيز محمد الدنف

31- عمرو ممدوح فؤاد الليثي

ويستكمل شغل مقاعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن فئة المنشآت الكبيرة :

32- أحمد بدوي مصطفى محمود

33- تامر محمد عبد المنعم عبد الرحمن

وعن فئة المنشآت المتوسطة:

34- محمد السعيد عبد الوهاب محمد السعيد

غرفة الصناعات الهندسية:

35- شيماء محمد أحمد عليبة

36- يوسف مجدي إبراهيم خليل

37- رشا مجدي عبد المنعم الكردي

غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها:

38- كريم منتصر مصطفى غبد الله

39- سيد محمد أحمد هلال أبو الدهب

40- محمد عبد الغفار السبع

غرفة صناعة الطباعة والتغليف

41- أيمن فهمي على حامد

42- سامي عبد العزيز نصر الله

43- أيمن كمال عبد العزيز محمد

ويستكمل شغل مقاعد أعضاء مجالس الإدارات عن فئة المنشآت الكبيرة:

44- أحمد محمد أحمد محمد إبراهيم

45- أشرف إمام عبد السلام عبد الغفار

46- عادل يوسف علام

غرفة إدارة دباغة الجلود:

47- باسم نبيل محمد شاهين

48- محمود محرز على حسانين

49- وليد يوسف كامل محمود

غرفة صناعات مواد البناء:

50- أحمد شيرين محمد عبد الحميد كريم

51- طارق عبد الحميد محمد محمد الخضيري

52- طه زيدان عبد الجواد عبد الحميد

غرفة صناعة الجلود:

53- عبد الله فهمي رياض محمد اليماني

54- نادر ف ؤاد عبد الحميد الكبير

55- مصطفى أحمد محمود العقاد

غرفة الصناعات المعدنية:

56- سامي جابر بشاي

57- محمد مصطفى السعداوي

58- حسام جابر نزيه خليل فرحات

غرفة الصناعات الغذائية:

59- رنا محمد نبيه عبد الفتاح جمالي

60-هاني نبيه برزي

61- شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد

غرفة الصناعات الكيماوية:

62- محمود منير محمود سليمان

63- أحمد محمد مصطفى البراوي

64- عماد الدين مصطفى خالد

غرفة صناعة الملابس الجاهزة:

65- محمد قاسم عبد الحي قاسم

66- ماري لويس شحاتة يوسف بشارة

67- أحمد عبد الرؤوف عبد المعطي الطيبي

غرفة صناعة البترول والتعدين:

68- محمد رفعت زاهر محمد

69- خالد محسن محمد الششتاوي

70- أسامة حلمي محمد السعيد





































