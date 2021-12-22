المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2022 لموظفي الحكومة



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الوزير أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال شهري يناير ومارس، و4 أيام خلال فبراير، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وذكر طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف بسيوني إنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير ٢٠٢٢.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 فبراير.

وأوضح بسيوني أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 مارس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 27 و28 و29 مارس لكل العاملين بالدولة.

و‏أهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار "الجائحة".