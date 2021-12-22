حالة استنفار في مصلحة الضرائب استعدادا لبدء موسم الإقرارات الجديد



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك استنفارا لجهود كافة قطاعات المصلحة استعدادًا لموسم الإقرارات الضريبية للعام المالي المنقضي في 2021، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين، وتقديم أفضل الخدمات الضريبية، والدعم الفني اللازم لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أضاف عبد القادر أن موسم الإقرارات الضريبية سيبدأ في 1 يناير 2022 وسينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل للأشخاص الاعتبارية أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

وأشار إلى أن الممولين بكلٍ من مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع سيقدمون إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من أول يناير 2022، وذلك على الموقع الإلكتروني (www.eta.gov.eg).

وذكر عبد القادر أن ذلك مع استمرار الممولين في باقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (https://eservice.incometax.gov.eg/etax).

وأوضح أنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة من العاملين بكل من قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع الحصر والإقرارات بكافة فروع الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية تتولى مسئولية حل المشاكل المتعلقة بالإقرارات.

وأكد عبد القادر أن هذه الفرق حصلت على دورات تدريبية مكثفة، وذلك لرفع مستوى كفاءتهم لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

وقال إن المصلحة وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لا يتجاوز رقم مبيعاتها أو إيراداتها 10 ملايين جنيه على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.



وأضاف عبد القادر أن النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمت إتاحتها إلكترونيا تتضمن الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقانون 152 لسنة 2020، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية في حالة إذا باع الممول الآلات أو المعدات ولم يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول خلال سنة.

كما تشمل هذه النماذج نموذج سداد الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح الأسهم والحصص في حالة ما إذا كان هناك توزيعات أرباح، ويعفى من ذلك شركات الأموال ذات الشخص الواحد الذي يكون مؤسسها شخصًا طبيعيًا.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.