المصرية للاتصالات توقع اتفاقية لإتاحة خدمات الاتصالات المتكاملة بالفنادق

كتب- علاء حجاج:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، وإتاحة تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بالفنادق والقرى السياحية في مصر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والآثار وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وبحسب بيان من الشركة المصرية للاتصالات اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وعلاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية.

وبموجب هذه الاتفاقية سترفع المصرية للاتصالات كفاءة البنية التحتية للاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر عن طريق توصيلها بكابلات الألياف الضوئية بما يضمن تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والإنترنت فائق السرعة وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعلى كفاءة ممكنة لنزلائها وذلك بهدف تشجيع منظومة السياحة في مصر، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ الاتفاقية على أربع مراحل تبدأ بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ، استعدادًا لقمة الأمم المتحدة للمناخ "COP27" التي تستضيفها مصر في 2022، وصولا إلى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بإجمالي 348 فندقًا وقرية سياحية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة المنشآت الفندقية تأتي بهدف دعم قطاع السياحة في مصر بأعلى مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المصرية للاتصالات لديها من الإمكانات والخبرات الفنية ما يمكنها من تطوير البنية التحتية للاتصالات للفنادق والقرى السياحية في مصر وتزويدها بأفضل وأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الاتصالات.

وقال رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين قطاعات الدولة المختلفة لدعم وتنمية قطاع السياحة.

وأضاف: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع كيان كبير مثل المصرية للاتصالات بما تمتلكه من خبرة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلنا ثقة في قدرتها على تطوير البنية التحتية للاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر".