كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة تابعة لها في مصر باستثمارات أولية قيمتها مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأحد إن الشركة الجديدة ستكون مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، وأن هذه الخطوة هي أولى المحطات التوسعية لها خارج منطقة الخليج العربي.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بدعم من خبرة الشركة في ريادة قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المنطقة لما يربو عن 18 عامًا ومن خلال ضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه مصري.

وقال البيان إن تلك الخطوة تأتي لتعزيز مكانة الشركة في السوق الإقليمي واستكمالًا لسياسة الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الأرباح من خلال تقديم أفضل خدمة لعملائها وإضافة قيمة حقيقية لمساهميها.

وستبدأ الشركة في الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتأسيس الشركة والشروع في مزاولة أنشطتها، وفقًا للبيان.

وقالت إنه ستمول الخطة التوسعية عن طريق التمويل الذاتي والاقتراض، وستعلن لاحقًا أي الأثر المالي المترتب على ذلك.

وتأسست الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية عام 2000 وهي تعمل في نشاط تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية والاتصالات والحلول والخدمات المرتبطة بها.