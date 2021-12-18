تغريم بنك "جيه بي مورجان" ملايين لاستخدام موظفيه خدمات الرسائل

نيويورك- (د ب أ):

كلفت الاتصالات غير المنظمة عبر خدمات الرسائل مثل واتساب بنك "جيه بي مورجان" غرامات كبيرة.

وفرضت هيئتان أمريكيتان يوم الجمعة غرامات تصل إلى 200 مليون دولار على بنك "جيه بي مورجان" لأن موظفيه تبادلوا المعلومات بشأن أمور العمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بمعنى أن البنك لم يتمكن من حفظ اتصالات موظفيه بحسب ما تتطلبه القواعد.

ورأت لجنة البورصة والأوراق المالية وھيئة تداول السلع الآجلة إنه حتى المديرين والرؤساء التنفيذين في بنك "جي بي مورجان" تجنبوا الرقابة من خلال استخدام خدمات الرسائل وعناوين بريد إلكتروني خاصة.

واعترف البنك أنه خالف القواعد.