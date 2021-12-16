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مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتعاون مع OPay لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني

05:13 م الخميس 16 ديسمبر 2021
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتعاون مع OPay لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني

الدفع الالكتروني

كتبت- منال المصري:

فعلت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التعاقد مع شركة OPay للمدفوعات الإلكترونية بما يتيح تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لجميع عملياتها في جميع فروعها وذلك بداية من 15 ديسمبر 2021.

وبحسب بيان من المؤسسة اليوم، تقدم الخدمات في 98 فرعا منتشرين في 14 محافظة، وتعمل لدعم وتمويل السيدات للمشروعات متناهية الصغر.

وأوضح البيان أن تفعيل الخدمة يساهم في مساعدة عميلاتها من السيدات في سداد أقساط التمويلات بأقل تكلفة ومجهود وتماشياً مع الدولة في التحول الرقمي وميكنة المدفوعات.

وكانت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر قد وقعت تعاقد سابقاً مع شركة فوري ومصاري وكاش كول لتقديم الدفع الإلكتروني وذلك لمساعدة عميلاتها على سداد أقساطهن إلكترونيا.

الدفع الالكتروني مؤسسة التضامن للتمويل OPay

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