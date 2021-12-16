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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:17 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.25 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس البصل الكوسة الفاصوليا

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