أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.25 جنيه.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البصل بين 2 و3.25 جنيه.
الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البامية بين 6 و9 جنيهات.
البسلة بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
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