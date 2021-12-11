رانيا المشاط تبحث مع رئيس المعهد الكوري للصناعات البيئية سبل التعاون الإنمائي

كتب-مصطفى عيد:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد من المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا (KEITI)، برئاسة السيد JECHUL YOO، رئيس المعهد، والسيد Leejae Jang، مدير قسم الابتكار في الصناعة الخضراء بوزارة البيئة الكورية، وبحضور السيدة/ Daye Kim، بسفارة كوريا الجنوبية بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهم.

وقال المشاط في بيان صحفي اليوم السبت إن العلاقات المصرية الكورية تتمتع بالتميز ويبلغ حجم محفظة مشروعات التعاون بين البلدين ما يقرب من نصف مليار دولار، كما أن التعاون المستقبلي واعد، خاصة في مجال توطين الصناعة نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها التكنولوجيا الكورية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن زيارة البعثة في الوقت الحالي يتزامن مع إعداد الحكومة المصرية لاستضافة الحدث الأهم عالميًا مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022، معربة عن تطلع مصر للتعاون والاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.

وقال JECHUL YOO، رئيس المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا، إن زيارته لمصر كانت ناجحة، حيث تم التباحث والتشاور في العديد من الموضوعات مع الجهات الحكومية المختلفة كوزارة البيئة المصرية - جهاز شئون البيئة؛ ووزارة الإنتاج الحربي في مجال المشروعات البيئية والحد من التلوث.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لإنشاء خطة عمل تحويل النفايات إلى طاقة في مصر بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية (جهاز شئون البيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات).

وفي 8 ديسمبر الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد ووزارة الإنتاج الحربي لبحث إمكانية التعاون في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير لاستخدامها كوقود بديل مشتق من النفايات، وتحسين الصرف الصحي والحد من التلوث، وأنه جاري التعاون حاليا مع شركات كورية للتنفيذ في أربع محافظات (الإسكندرية وسوهاج والمنيا والمحلة) بتمويل مشترك مصري كوري مع استهداف تطبيق تلك الآلية على كافة محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا، استعداد الجانب الكوري للمشاركة من خلال آلية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص PPP، وتقديم الدعم الفني، والتمويلات من خلال صندوق المناخ الأخضر والبنك الكوري للاستيراد والتصدير.

وفي السياق ذاته، قالت المشاط، إن أحد اهم المشروعات المراد إبرازها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمصر العام المقبل، المشروعات البيئية وخاصة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مرحبةً بتواجد الشركات الكورية في مصر حيث تتمتع بالجودة والتنافسية ذات الصيت العالمي.

يذكر أن محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 473 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.