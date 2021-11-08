رئيس هيئة الاستثمار يبحث خطط "طلبات" لزيادة استثماراتها في السوق المصري

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كتب- مصطفى عيد:

بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع توماسو رودريغيز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات للتوصيل، خطط الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المصري وتقديم حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة عملائها بمصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة في المنطقة.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الاثنين، أكد عبد الوهاب، خلال اللقاء، أهمية دور الشركة في دعم جهود التحول الرقمي وذلك من خلال التقنيات الجديدة التي تقدمها في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصات الرقمية المختلفة في مصر خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في تطوير البنية التكنولوجية والرقمية.

وناقش الجانبان الخطط المستقبلية للشركة داخل مصر في مجال الخدمات الإلكترونية بجانب الاستفادة من الخبرات الشابة المصرية وتوظيفها عبر دعم الشركات الصغيرة العاملة وتشجيعها على التوسع في تقديم خدماتها وذلك تماشياً مع جهود الدولة لتحفيز تلك الشركات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

كما تضمن اللقاء مناقشة خطة توسعات الشركة لزيادة قدراتها التشغيلية من خلال إقامة مراكز توزيع تسمي بالـ "dark stores" أو متاجر افتراضية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طلبات أهمية السوق المصري خاصة في ظل خطة التحول الرقمي الطموحة التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها.

وأوضح أن الشركة تقوم بتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل، إلى جانب مجموعة من شركاء التوصيل، وتتعاون مع حوالي 12 ألف مقدم خدمة، فضلاً عن تواجد مركز خدمات مشترك إقليمي يدعم العملاء للشركة بمصر، والذي يقدم خدمة العملاء ودعم المطاعم لجميع دول المنطقة.