11 % ارتفاعا بحصيلة الضرائب العقارية في أول 4 أشهر من العام

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت حصيلة مصلحة الضرائب العقارية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن حصيلة الضرائب العقارية (شاملة ضريبة المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان) وصلت إلى مليار و591 مليون جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مقابل مليار و434 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.

وأضاف أن حصيلة المصلحة من الضريبة على المباني وحدها وصلت خلال أول 4 أشهر من عام 2021-2022 إلى مليار و497 مليون جنيه مقابل مليار و398 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 7.1%.

وبالنسبة للحصر الذي تجريه المصلحة للعقارات الموجودة في مصر حاليا، أشار السرجاني إلى أنه تم حصر حوالي 43 مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي، متوقعا أن يتم الانتهاء من أعمال الحصر بنهاية عام 2021 كما هو مخطط له.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية بدأت حصر العقارات الذي تجريه كل 5 سنوات، وكان من المفترض أن يحدث في عام 2017 ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الاقتصادية، حيث بدأت أعمال الحصر منذ أول يناير الماضي وتستمر حتى نهاية العام ليبدأ العمل به من أول عام 2022.

وينص القانون على حد أقصى لزيادة قيمة العقارات في التقييم الجديد بنسبة 30% على العقارات السكنية و45% على غير السكنية، مقارنة بالتقييم السابق المعمول به حاليا والذي تم إجراؤه في عام 2012 وبدأ العمل به في 2013.

وأكد السرجاني أن إعفاء القطاع السياحي من سداد الضريبة العقارية انتهى في نهاية أكتوبر الماضي، بحسب قرار رئيس الوزراء، وبالتالي عاد القطاع للخضوع للضريبة مرة أخرى مع بداية الشهر الجاري.