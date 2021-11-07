ميناء السخنة يستقبل أول سفينة سياحية منذ تفشي جائحة كورونا

استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة، المشغل لميناء العين السخنة بالبحر الأحمر أول سفينة سياحية منذ تفشي وباء كوفيد 19 في بداية عام 2020.

وبحسب بيان من موانئ دبي السخنة اليوم الأحد، وصلت الباخرة "لو بيلوت" من الإسكندرية مساء الأربعاء إلى صالة الركاب الحديثة بميناء السخنة وعلى متنها 80 راكبًا.

وبهذه المناسبة استضافت موانئ دبي العالمية السخنة عرضًا فرعونيًا مع عرض راقص يعرض التراث والثقافة المصرية، كما وزع الموظفون الزهور وبطاقات البردي التي تعرض الهوية التجارية الجديدة لموانئ دبي العالمية على الزوار، بحسب البيان.

وقال قبطان السفينة السياحية، "إننا في منتهى السعادة لعودة حركة السياحة مرة أخرى عقب فترة طويلة من الإغلاق للعديد من الدول بسبب انتشار فيروس كوفيد- 19، وبصفة خاصة سعيد للعودة مرة أخرى للدخول إلى الموانئ المصرية والتعرف على المزيد من المعالم السياحية العريقة".

وأضاف أحد سائحي السفينة "أننا مسرورون للاستقبال الرائع الذي قام به طاقم ميناء السخنة والاستعراض الرائع الذي يكشف لنا العديد من التراث والثقافة المصرية، ونتطلع لزيارة العديد من الأماكن السياحية".

وقال جيرارد فان دين هيوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: "نحن فخورون بالترحيب بالسفن السياحية مرة أخرى في مينائنا، والذي بدوره يدعم التزامنا بأن نصبح محركًا في النمو الاقتصادي في مصر، ليس فقط لتعزيز التجارة ولكن أيضا السياحة في البلاد".

وأضاف: "نحن نهدف إلى إنشاء وجهة نمط حياة للسياح، وتثبت قدرتنا على استيعاب سفن الرحلات البحرية وقدرتنا كمزود رائد للحلول البحرية".

وغادرت السفينة السياحية "Le Bellot"، التي تم بناؤها عام 2020 وتبحر تحت علم فرنسا، اليوم إلى الغردقة، بحسب البيان.