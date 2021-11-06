غدًا.. افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي وكايرو آي سي تي

كتب- علاء حجاج:

يفتتح غدًا الأحد، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الرابعة وكذلك معرض ومؤتمر CAIRO ICT في دورته الخامسة والعشرون، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحتفل هذا العام معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT باليوبيل الفضى وسط مشاركة واسعة لعدد من الشركات العالمية والمحلية والوزارات.

وتعد دورة هذا العام استثنائية بكل المقاييس إذ تشهد مرور 25 عامًا على إقامة المعرض والذي انطلقت أولى دوراته فى عام 1996.

وتعقد دورة هذا العام خلال الفترة من 7-10 نوفمبر الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار THE DIGITAL CHALLENGE أو التحديات الرقمية.

وفقًا لمتخصصين وعاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعتبر Cairo ICT، واحدًا من أبرز الفعاليات التكنولوجيا في مصر من خلال الأنشطة والفعاليات والندوات واللقاءات التي تلقي الضوء على المستقبل في كافة المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية.

ويعتبر Cairo ICT هو الحدث الأبرز في مجال التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر والذي يعتبر منصة حقيقية لتبادل الرؤى ووجهات النظر واستشراف المستقبل ورسم خارطة طريق التطور التكنولوجي وملامسته لكافة القطاعات القائمة بما يحقق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي.

حيث رسخ المعرض في دوراته الماضية التي شهدت افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالياته على مدار السنوات الماضية أهمية مصر وبعدها الاستراتيجي والتكنولوجي وريادتها في تطويع التقنيات الحديثة في خدمة الوطن والتأكيد على مكانة مصر البارزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط والعالم كله.