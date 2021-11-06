40 شركة مصرية تشارك في معرض إيساف الدولي لمستلزمات المنتجات الجلدية في تركيا

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن تنظيم زيارة لـ 40 شركة مصرية لمعرض أيساف الدولي لمستلزمات إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية، والذي يقام في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في أسطنبول بتركيا، للتعرف على أحدث خطوط الموضة العالمية في صناعة الجلود.

وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة في بيان اليوم، إن زيارة الشركات المصرية لمعرض إيساف يأتي في إطار جهود الغرفة للعمل على تنمية وتطوير قطاع الجلود وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.

وأشار السمالوطي، إلى أن مصر تصنع فقط 25% من مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في المعرض الخاص بالمستلزمات للتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذه الصناعة والموديلات الجديدة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود، أن المعرض دائماً يسفر عن إبرام تعاقدات بين الشركات المصرية المشاركة ونظائرها من الشركات التركية المنتجة لمستلزمات الإنتاج، ويعد هذا التوقيت فرصة واعدة لشراء المواد الخام من تركيا بسعر أقل مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة بسبب التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية .

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية وبسبب جائحة كورونا توقفت مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية أو استقدام بعثات تجارية لمعرض القاهرة الدولي للجلود المقام سنوياً في مصر، مما كان لذلك آثار سلبية على حجم صادرات القطاع.