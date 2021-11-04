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توفيق لمصراوي: ننتظر موافقة "المالية" على عقود قرض القابضة للغزل بـ 540 مليون يورو

04:19 م الخميس 04 نوفمبر 2021
توفيق لمصراوي: ننتظر موافقة "المالية" على عقود قرض القابضة للغزل بـ 540 مليون يورو

صناعة الغزل والنسيج بمصر

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تنتظر الموافقة النهائية من وزارة المالية للحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأوضح الوزير أن الخطوة المتبقية هي موافقة وزارة المالية على "عقود القروض" وهي الخطوة الأخيرة، بعدما حصلت الشركة على موافقات مؤسسات التمويل الدولية.

"انتهينا من كافة الإجراءات، سنحصل على القرض بعد موافقة وزارة المالية، ونطلب منهم التعجيل بها" وفقا للوزير.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وكان مجلس النواب وافق على ضمان وزارة المالية، للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاقتراض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال الوزير، لمصراوي، سابقا، إنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين إيطالي وسويسري، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وقال الوزير، إن أعمال خطة التطوير تسير بشكل متوازي، حيث يتم تحديث البنية التحتية للمصانع المقرر تجهيزها بالمعدات الجديدة.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

القابضة للغزل والنسيج هشام توفيق قطاع الأعمال العام وزارة المالية

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