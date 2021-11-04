عمران يدعو الدول الناشئة لتقديم حوافز لأدوات التمويل الخضراء

كتب- مصطفى عيد:

طالب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، جميع مراقبي أسواق المال في الدول النامية بسرعة الانتهاء من إصدار معايير إعداد الشركات لتقارير إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي داخل أسواقهم كي تصبح أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الخميس.

وجاءت هذه المطالبة من عمران بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة "Growth and Emerging Markets Committee" والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "الأيوسكو"، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات الدورة 26 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغيير المناخ "COP26" بمدينة جلاسجو الإسكتلندية.

وقال عمران، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمه معهد التمويل الأخضر بالتعاون مع مؤسسة مدينة لندن بعنوان "قمة الأفق الخضراء" اليوم، إن المؤسسات الاستثمارية الدولية أعادت صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات التغير المناخي وتبنت مبادئ الاستدامة والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.

كما شدد على أن تلك التقارير ستعكس مدى الالتزام المهني من جانب مراقبي أسواق المال، وتكشف عن قدرة الشركات على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة بما يولد الثقة لدى مستثمري الاقتصاد الأخضر وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية.

وأضاف عمران أن هذا الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.

ودعا عمران الهيئات الرقابية والتنظيمية على أسواق المال في الأسواق الناشئة إلى أن تكون جزءا من الحل من خلال تقديم حوافز للأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة (كالسندات الخضراء، والصكوك) بخفض مقابل خدماتها عن الفحص والدراسة، وكذا قيام أطراف السوق المتعددة من البورصات ومديري الأصول ومزاولي السمسرة في الأوراق المالية والتسوية والحفظ المركزى بخفض مقابل خدماتهم عند إتمام القيد والتداول.

ويوفر اللقاء الذي نظمه معهد التمويل الأخضر بالتعاون مع مؤسسة مدينة لندن منصة للانخراط في حوار عملي لتسريع التدفقات الاستثمارية للمشروعات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، وتعبئة التمويل من الحكومات ومن القطاع الخاص لمواجهة الالتزامات العالمية نحو التغير المناخي، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

ورحب عمران بإعلان مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) عن إنشاء مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) الذي سيطور أساسا عالميا شاملا لمعايير الإفصاح عن الاستدامة لتلبية احتياجات المستثمرين.

وأشار إلى أن الأسواق المالية تحتاج إلى تقييم المخاطر والفرص التي تواجه الشركات والتي تنشأ من القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، لما لها من آثار على قيمة المؤسسة.