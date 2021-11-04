ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق الجملة العبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و55 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.