بينها حديد عز.. شركات الحديد تثبت الأسعار رغم إلغاء رسوم الواردات

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركات الحديد أعلنت تثبيت سعر طن الحديد اعتبارًا من الغد وخلال شهر ديسمبر بالأسواق.

وبحسب الزيني، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز بلغ 15 ألف جنيه، وسعر الطن بشركة حديد المصريين 14900 جنيه، وهي نفس أسعار الشهر الجاري.

وسعر الطن تسليم أرض المصنع مجموعة بشاي للصلب سجل 15 ألف جنيه، وسعر طن الحديد بمصر ستيل سجل 14850جنيهًا، وفقا لقول الزيني.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 14500 جنيه و15 ألف جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد بالأسواق بين 14800 و15200 جنيه، وسعر الطن في شركة السويس للصلب 14900 جنيه.

وثبتت المصانع الأسعار على الرغم من توقعات بالتراجع بعد إلغاء سوم الحماية على الورادت.

وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة الشهر الجاري، العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.