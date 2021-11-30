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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:12 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البصل بين 2 و3.1 جنيه.
الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البامية بين 6 و9 جنيهات.
البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات اسعار الفاكهة سوق العبور

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