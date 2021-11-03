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المركزي: إنفاق 8 مليارات جنيه لتشجيع المعاملات الإلكترونية خلال كورونا

12:14 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
المركزي: إنفاق 8 مليارات جنيه لتشجيع المعاملات الإلكترونية خلال كورونا

خلال المؤتمر

كتبت- منال المصري:

كشف إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، عن إنفاق البنك المركزي والجهاز المصرفي 8 مليارات جنيه لتشجيع المعاملات الإلكترونية خلال جائحة كورونا، بما أسهم في رفع العبء عن المواطنين وموظفي القطاع المصرفي.

وقال نصر، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم الأربعاء، أن عدد ماكينات نقاط البيع "بوينت أف سيل" ارتفع من 72 ألف ماكينة قبل أزمة كورونا إلي 700 ألف ماكينة حاليا.

وأضاف أن عدد البطاقات البنكية بالسوق ارتفع إلى 52 مليون بطاقة، موضحا أن محافظ الهاتف المحمول ارتفعت إلى 23.5 مليون محفظة.

وذكر نصر أن المعاملات التي تتم عبر الهاتف المحمول ارتفعت من 55 مليار جنيه قبل كورونا إلى 175 مليار جنيه سنويا بعد الجائحة.

وأوضح أن المعاملات الرقمية ارتفعت من 1.9 تريليون جنيه إلى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت معاملات البطاقات اللاتلامسية بنسبة 700%.

وأشار نصر إلى أن المركزي حمل على عاتقه إطلاق العديد من المبادرات لنشر الخدمات الرقمية مثل مبادرة نشر ماكينات نقاط البيع "بوينت أف سيل" مع تحمل المركزي التكلفة بالنيابة عن البنوك، بالإضافة إلى الموافقة للبنوك على استخدام الدفع بالموبايل، وإتاحة خدمة "كيو آر كود".

إيهاب نصر البنك المركزي البطاقات البنكية

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