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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الأربعاء

10:24 ص الأربعاء 03 نوفمبر 2021
تراجع طفيف لمؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

افتتح المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف بنحو 0.05% عند مستوى 11670 نقطة، خلال أول ربع ساعة للتداولات.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.93%، إلى مستوى 11676 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، بينما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 10 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 16.7 مليون جنيه.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 الأسهم المتوسطة المستثمرين الأجانب المستثمرين المصريين

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