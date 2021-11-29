فوز 11 مرشحًا بانتخابات غرفة صناعة الأدوية بالدورة الجديدة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات اليوم الاثنين، فوز 11 مرشحا في انتخابات غرفة صناعة الأدوية.

وأعلن الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، عن فوز 7 مرشحين بالتزكية عن فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة، و4 مرشحين بالانتخاب عن فئة المنشآت الصغيرة.

وأضاف عبد العظيم، أنه فاز كل من أحمد كيلاني، شركة إيبيكو للأدوية، وهشام حجر شركة برج للصناعات الدوائية، وعوض جبر شركة المهن الطبية، ورياض أرمانيوس شركة إيفا فارما بمقاعد فئة المنشآت الكبيرة.

وأضاف أنه فاز 3 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة وهم محيى حافظ شركة بايونير فارما، وماجد جورج شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل ورانيا جورج شركة لونا لمستحضرات التجميل، بينما سيتم تعيين العضو الرابع من الوزير المختص.

وذكر عبد العظيم أنه اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بنحو 20 عضوًا، بينما أدلى بالأصوات نحو 14 عضوًا فقط، وذلك لاختيار 4 مرشحين من ضمن 5 مرشحين على عضوية غرفة صناعة الأدوية عن المنشآت الصغيرة.

وأسفرت انتخابات فئة المنشآت الصغيرة بغرفة صناعة الأدوية عن فوز كل من حسام أبو العينين، عن شركة أكتوباك للمستلزمات الطبية بحصوله على 13 صوتًا، ورامز جورج أمين عن شركة لونا بحصوله على 12 صوتًا، وجمال الليثي عن شركة فيوتشر فارما بحصوله على 11 صوتًا ومحمد غنيم عن شركة ميدل ايست للصناعات الدوائية بحصوله على 11 صوتًا.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي حيث يتم انتخاب 12 عضوًا، بينما تقوم وزارة الصناعة بتعيين 3 أعضاء آخرين .

وتم تقسيم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة، والشركات المتسوطة، والشركات الصغيرة.