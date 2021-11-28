فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة الصناعات الكيماوية للدورة الجديدة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات اليوم الأحد عن فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة الصناعات الكيماوية للدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2021-2025.

وأعلن الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، فوز 8 مرشحين بالتزكية عن فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة، وفوز 4 مرشحين بالانتخاب عن فئة المنشآت الصغيرة.

وأضاف عبد العظيم، أنه فاز عن فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين بالتزكية وهم : الدكتور شريف الجبلي رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وصلاح الأكوح رئيس شركة بولي تك للبلاستيك، وعبد الله حلمي أبو عطية رئيس شركة أوميا ايجيبت للتعدين، وشريف الزيات رئيس شركة المتحدة للعبوات الزجاجية.

وأضاف أن 4 مرشحين فازوا بالتزكية عن فئة المنشآت المتوسطة وهم: خالد أبو المكارم، رئيس شركة مكارم تكس، ومحمد جمال محمد فتح الله رئيس شركة المصرية لصناعة الورق، ومحمد عامر رئيس شركة مصر الدولية لصناعة البلاستيك، وعبد الكريم الناتوت رئيس شركة الزينة لصناعة الورق الصحي.

وذكر عبد العظيم، أنه تم إجراء انتخابات عن فئة المنشآت الصغيرة، في ظل ترشح 8 أعضاء، حيث أدلى 41 عضوًا بأصواتهم.

وفاز كل من الدكتور وليد هلال رئيس شركة الهلال والنجمة الذهبية الحديثة بحصوله على 29 صوتًا، ومحمود علم الدين رئيس شركة فرونتال للمنظفات بنحو 28 صوتًا، وغادة عبد الشافي بنحو 24 صوتًا.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد