2.4 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة ودمياط من الضرائب والرسوم خلال أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و392 مليونًا و921 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و431 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع: القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 350 مليونًا و489 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و583 مليونًا و987 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 451 مليونًا و899 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و625 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، مثل: الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لهذه السلع والبضائع المصدرة بلغت 8 مليارات و396 مليونًا و921 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و485 ألف جنيه.